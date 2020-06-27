Анатолий Карибов проинформировал Татьяну Голикову о готовности Дагестана к проведению ЕГЭ
- Автор Габи
- 27 июня, 2020. Суббота 11:37
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в режиме ВКС провела совещание с регионами относительно темы организации ЕГЭ и проведения детской летней оздоровительной кампании в текущем году.
Отметим, что Республику Дагестан на совещании представлял Первый заместитель Председателя Правительства республики Анатолий Карибов. В данном мероприятии также участвовала вице-премьер - министр образования и науки Уммупазиль Омарова. Более подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь
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