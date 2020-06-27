Илон Маск обозвал богатейшего человека мира

Создатель компаний Tesla и SpaceX, гений и филантроп Илон Маск обозвал в своем Twitter главу компании Amazon и богатейшего человека на планете Джеффа Безоса подражателем после того, как тот рассказал о приобретении стартапа беспилотных автомобилей.