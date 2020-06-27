ЗАМАНА - Илон Маск обозвал богатейшего человека мира

Илон Маск обозвал богатейшего человека мира

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27 июня, 2020. Суббота 02:27
Илон Маск обозвал богатейшего человека мира

Создатель компаний Tesla и SpaceX, гений и филантроп Илон Маск обозвал в своем Twitter главу компании Amazon и богатейшего человека на планете Джеффа Безоса подражателем после того, как тот рассказал о приобретении стартапа беспилотных автомобилей.

Илон Маск обозвал богатейшего человека мира
Общество

«Джефф Безос подражатель. Ха-ха», — заявил в своем Твиттере Маск, выложив ссылку на статью издания Financial Times о приобретении Amazon стартапа Zoox за 1,2 миллиарда долларов. Илон Маск ранее уже обрушивался с ругательствами на основателя Amazon.

 

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