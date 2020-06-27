Рынки Махачкалы откроются после решения Оперштаба Дагестана

Чиновникам правительства Дагестана и Махачкалы показали готовность рынка «Атриум» к открытию. Продуктовые ряды первого этажа «Атриум рынок № 2» практически не прекращали свою работу на период карантина, по-другому обстоит дело со вторым этажом. Категории торговли различные, следовательно, и условия открытия такие же. Заместитель министра промышленности Республики Дагестан Батыр Эмеев и первый заместитель главы Махачкалы Салимхан Ахмедов подчеркнули высокую степень готовности торговых рядов к открытию, отметив исполненность каждого пункта требований Роспотребнадзора руководством рынка. Следующий шаг в восстановлении деятельности «Атриума» - принятие решения по рынку на Оперативном штабе республики, возглавляемом Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".