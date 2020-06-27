Чиновникам правительства Дагестана и Махачкалы показали готовность рынка «Атриум» к открытию. Продуктовые ряды первого этажа «Атриум рынок № 2» практически не прекращали свою работу на период карантина, по-другому обстоит дело со вторым этажом. Категории торговли различные, следовательно, и условия открытия такие же. Заместитель министра промышленности Республики Дагестан Батыр Эмеев и первый заместитель главы Махачкалы Салимхан Ахмедов подчеркнули высокую степень готовности торговых рядов к открытию, отметив исполненность каждого пункта требований Роспотребнадзора руководством рынка. Следующий шаг в восстановлении деятельности «Атриума» - принятие решения по рынку на Оперативном штабе республики, возглавляемом Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
Рынки Махачкалы откроются после решения Оперштаба Дагестана
- Автор Габи
- 27 июня, 2020. Суббота 00:00
Исполнение требований надзорных органов, поддержание санэпидсоответствия - главная проблема вещевых и продовольственных рынков по всей стране.
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