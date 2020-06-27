ЗАМАНА - Рынки Махачкалы откроются после решения Оперштаба Дагестана

Рынки Махачкалы откроются после решения Оперштаба Дагестана

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27 июня, 2020. Суббота 00:00
Рынки Махачкалы откроются после решения Оперштаба Дагестана

Исполнение требований надзорных органов, поддержание санэпидсоответствия - главная проблема вещевых и продовольственных рынков по всей стране.

Рынки Махачкалы откроются после решения Оперштаба Дагестана
Общество

Чиновникам правительства Дагестана и Махачкалы показали готовность рынка «Атриум» к открытию. Продуктовые ряды первого этажа «Атриум рынок № 2» практически не прекращали свою работу на период карантина, по-другому обстоит дело со вторым этажом. Категории торговли различные, следовательно, и условия открытия такие же.  Заместитель министра промышленности Республики Дагестан Батыр Эмеев и первый заместитель главы Махачкалы Салимхан Ахмедов подчеркнули высокую степень готовности торговых рядов к открытию, отметив исполненность каждого пункта требований Роспотребнадзора руководством рынка. Следующий шаг в восстановлении деятельности «Атриума» - принятие решения по рынку на Оперативном штабе республики, возглавляемом Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым.  Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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