Кроме того, он попросил рассмотреть инициативу о том, чтобы назвать улицы в городах в честь героев медиков. Владимир Путин данную идею поддержал.
Волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой
- Автор Габи
- 26 июня, 2020. Пятница 17:50
В ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» дагестанский волонтёр Гаджи Шахназаров обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой, максимально поддержать волонтёрское движение.
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