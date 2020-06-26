ЗАМАНА - Волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой

Волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой

Автор
26 июня, 2020. Пятница 17:50
Волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой

В ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» дагестанский волонтёр Гаджи Шахназаров обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой, максимально поддержать волонтёрское движение.

Волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой
Общество

Кроме того, он попросил рассмотреть инициативу о том, чтобы назвать улицы в городах в честь героев медиков. Владимир Путин данную идею поддержал.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top