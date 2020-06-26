Волонтёр из Дагестана Гаджи Шахназаров обратился к Владимиру Путину с просьбой

Автор Габи

В ходе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» дагестанский волонтёр Гаджи Шахназаров обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой, максимально поддержать волонтёрское движение.