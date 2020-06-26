ЗАМАНА - Путин выразил соболезнования дагестанскому волонтёру

Путин выразил соболезнования дагестанскому волонтёру

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26 июня, 2020. Пятница 17:47
Путин выразил соболезнования дагестанскому волонтёру

Глава государства Владимир Путин в процессе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» выразил слова соболезнования волонтёру ГКБ г.Махачкалы Гаджи Шахназарову в связи со смертью отца вследствие коронавирусной инфекции COVID-19.

Путин выразил соболезнования дагестанскому волонтёру
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