Путин выразил соболезнования дагестанскому волонтёру
- Автор Габи
- 26 июня, 2020. Пятница 17:47
Глава государства Владимир Путин в процессе видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» выразил слова соболезнования волонтёру ГКБ г.Махачкалы Гаджи Шахназарову в связи со смертью отца вследствие коронавирусной инфекции COVID-19.
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