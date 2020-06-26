ЗАМАНА - 88-летняя журналистка из Кайтагского района проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

88-летняя журналистка из Кайтагского района проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

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26 июня, 2020. Пятница 17:41
88-летняя журналистка из Кайтагского района проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

Ветеран журналистики, войны и труда, 88-летняя жительница Кайтагского района Асият Магомедсаидова проголосовала за внесение поправок в Конституцию России.

Как подчеркнула сама Асият, из-за  неблагоприятного состояния здоровья, ей было немного сложно дойти до избирательного участка, поэтому она попросила о том, чтобы провести эту процедуру на дому.

Члены участковой избирательной комиссии № 0593 села Маджалис, соблюдая все меры безопасности, 26 июня с утра пришли к ветерану домой, принеся с собой при этом обеззараженный пакетик с бюллетенем и ручкой, а также переносную урну для голосования. Более подробную информацию можно прочесть здесь

 

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взяты из открытых источников
 

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