Ветеран журналистики, войны и труда, 88-летняя жительница Кайтагского района Асият Магомедсаидова проголосовала за внесение поправок в Конституцию России.

Как подчеркнула сама Асият, из-за неблагоприятного состояния здоровья, ей было немного сложно дойти до избирательного участка, поэтому она попросила о том, чтобы провести эту процедуру на дому.