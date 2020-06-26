88-летняя журналистка из Кайтагского района проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
- Автор Габи
- 26 июня, 2020. Пятница 17:41
Ветеран журналистики, войны и труда, 88-летняя жительница Кайтагского района Асият Магомедсаидова проголосовала за внесение поправок в Конституцию России.
Как подчеркнула сама Асият, из-за неблагоприятного состояния здоровья, ей было немного сложно дойти до избирательного участка, поэтому она попросила о том, чтобы провести эту процедуру на дому.
Члены участковой избирательной комиссии № 0593 села Маджалис, соблюдая все меры безопасности, 26 июня с утра пришли к ветерану домой, принеся с собой при этом обеззараженный пакетик с бюллетенем и ручкой, а также переносную урну для голосования. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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