Продолжается общероссийское голосование
- Автор Габи
- 26 июня, 2020. Пятница 11:34
Процедура голосования за всё время голосования идентична: гражданин приходит с паспортом на свой избирательный участок, демонстрирует его на расстоянии члену УИК, расписывается напротив своей фамилии в списке участников голосования (для этого ему выдается одноразовая ручка). Затем гражданин получает бюллетень, проходит в кабинку для голосования, голосует и опускает бюллетень в урну.
Каждая санитарная мера для того, чтобы обеспечить безопасность во время голосования соблюдается в полном объёме. На проходе к помещению для голосования нужно надеть маску, обязательно пройти температурный контроль, а также использовать антисептические средства с целью дезинфекции рук. Затем сразу надеть одноразовые перчатки.
Все участки для голосования функционируют с 8 до 20 часов по местному времени. Подсчёт голосов пройдёт только после того, как голосование завершится, 1 июля.
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