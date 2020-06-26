ЗАМАНА - Продолжается общероссийское голосование

Продолжается общероссийское голосование

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26 июня, 2020. Пятница 11:34
Продолжается общероссийское голосование

 

Сегодня, 26 июня, продолжается общероссийское голосование относительно вопроса одобрения изменений в Конституцию РФ. Каждый участок для голосования региона в 8 часов продолжают свою деятельность.
Продолжается общероссийское голосование
Общество

Процедура голосования за всё время голосования идентична: гражданин приходит с паспортом на свой избирательный участок, демонстрирует его на расстоянии члену УИК, расписывается напротив своей фамилии в списке участников голосования (для этого ему выдается одноразовая ручка). Затем гражданин получает бюллетень, проходит в кабинку для голосования, голосует и опускает бюллетень в урну.

Каждая санитарная мера для того, чтобы обеспечить безопасность во время голосования соблюдается в полном объёме. На проходе к помещению для голосования нужно надеть маску, обязательно пройти температурный контроль, а также использовать антисептические средства с целью дезинфекции рук. Затем сразу надеть одноразовые перчатки.

Все участки для голосования функционируют с 8 до 20 часов по местному времени. Подсчёт голосов пройдёт только после того, как голосование завершится, 1 июля.

 

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взяты из открытых источников
 

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