Свыше 350 россиян вернулись из Азербайджана на родину по спецкоридору на границе Дагестана

Граждане Российской Федерации не могли вернуться домой из Азербайджана из-за пандемии COVID-19. Власти этой страны до 1 июля закрыли свои границы. Глава района отметил, что все 364 российских граждан благополучно вернулись на родину и в настоящее время направлены в обсервацию на двухнедельную самоизоляцию. Отметим, что 23 июня по организованному властями Дагестана и делегацией из соседней страны спецкоридору на родину вернулись 252 гражданина Азербайджана. До этого, 16 июня, более 150 граждан Азербайджана покинули территорию Российской Федерации спецрейсами на автобусах.

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