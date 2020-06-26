ЗАМАНА - Свыше 350 россиян вернулись из Азербайджана на родину по спецкоридору на границе Дагестана

Свыше 350 россиян вернулись из Азербайджана на родину по спецкоридору на границе Дагестана

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26 июня, 2020. Пятница 11:28
Свыше 350 россиян вернулись из Азербайджана на родину по спецкоридору на границе Дагестана

Властями Республики Дагестан было организовано возвращение 350 граждан РФ на родину по спецкоридору на границе с Азербайджаном, информирует в своём Instagram-аккаунте глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.

Свыше 350 россиян вернулись из Азербайджана на родину по спецкоридору на границе Дагестана
Общество

Граждане Российской Федерации не могли вернуться домой из Азербайджана из-за пандемии COVID-19. Власти этой страны до 1 июля закрыли свои границы. Глава района отметил, что все 364 российских граждан благополучно вернулись на родину и в настоящее время направлены в обсервацию на двухнедельную самоизоляцию. Отметим, что 23 июня по организованному властями Дагестана и делегацией из соседней страны спецкоридору на родину вернулись 252 гражданина Азербайджана. До этого, 16 июня, более 150 граждан Азербайджана покинули территорию Российской Федерации спецрейсами на автобусах.

Более  подробную информацию читайте на официальном сайте РИА "Дагестан". 

 

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