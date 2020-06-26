ЗАМАНА - Финансирование системы здравоохранения Дагестана за последние годы выросло в 3,2 раза

Финансирование системы здравоохранения Дагестана за последние годы выросло в 3,2 раза

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26 июня, 2020. Пятница 07:59
Финансирование системы здравоохранения Дагестана за последние годы выросло в 3,2 раза

На очередной сессии Народного Собрания Дагестана руководитель РД Владимир Васильев выступил с докладом об итогах работы по ряду направлений.

Финансирование системы здравоохранения Дагестана за последние годы выросло в 3,2 раза
Общество

В первую очередь он отметил, что дагестанский бюджет благодаря общим усилиям увеличился почти вдвое и составляет примерно 160 миллиардов рублей. Важное внимание Владимир Васильев уделил принятым мерам по развитию системы здравоохранения республики. Медицина, отметил он, является одним из приоритетных направлений для правительства региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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