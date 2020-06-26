ЗАМАНА - В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений

В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений

Автор
26 июня, 2020. Пятница 07:50
В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений

Руководитель Дагестана Владимир Васильев в рамках 47 сессии НС РД сообщил о ходе строительства объектов здравоохранения.

В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений
Общество

За 2018-2020 годы начата постройка 16 объектов: в 2018 году – 1 объект, в прошлом году – 7 объектов, в текущем году – 8 объектов. Глава Дагестана уточнил, что в 2020 году в планах построить 29 медицинских объектов. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top