В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений

За 2018-2020 годы начата постройка 16 объектов: в 2018 году – 1 объект, в прошлом году – 7 объектов, в текущем году – 8 объектов. Глава Дагестана уточнил, что в 2020 году в планах построить 29 медицинских объектов. Подробнее можно прочитать тут.