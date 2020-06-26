За 2018-2020 годы начата постройка 16 объектов: в 2018 году – 1 объект, в прошлом году – 7 объектов, в текущем году – 8 объектов. Глава Дагестана уточнил, что в 2020 году в планах построить 29 медицинских объектов. Подробнее можно прочитать тут.
В 2020 году в Дагестане начнёт работать ряд новых медицинских учреждений
- Автор Мадина
- 26 июня, 2020. Пятница 07:50
Руководитель Дагестана Владимир Васильев в рамках 47 сессии НС РД сообщил о ходе строительства объектов здравоохранения.
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