На борьбу с коронавирусом в Дагестане направлено 4,8 млрд рублей
- Автор Мадина
- 26 июня, 2020. Пятница 07:44
На борьбу с коронавирусом было потрачено 4,8 миллиарда рублей. Об этом заявил в своём выступлении руководитель Дагестана Владимир Васильев.
Как он сообщил, к борьбе с пандемией не был готов не только Дагестан, но и вся планета. Тем не менее, ситуацию в регионе получилось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017-2018 годов возросло финансирование области медицины и по всем позициям виден рост. Подробнее можно прочитать тут.
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