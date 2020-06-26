ЗАМАНА - На борьбу с коронавирусом в Дагестане направлено 4,8 млрд рублей

На борьбу с коронавирусом в Дагестане направлено 4,8 млрд рублей

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26 июня, 2020. Пятница 07:44
На борьбу с коронавирусом в Дагестане направлено 4,8 млрд рублей

На борьбу с коронавирусом было потрачено 4,8 миллиарда рублей. Об этом заявил в своём выступлении руководитель Дагестана Владимир Васильев.

На борьбу с коронавирусом в Дагестане направлено 4,8 млрд рублей
Общество

Как он сообщил, к борьбе с пандемией не был готов не только Дагестан, но и вся планета. Тем не менее, ситуацию в регионе получилось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017-2018 годов возросло финансирование области медицины и по всем позициям виден рост. Подробнее можно прочитать тут.

 

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