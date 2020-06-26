Как он сообщил, к борьбе с пандемией не был готов не только Дагестан, но и вся планета. Тем не менее, ситуацию в регионе получилось стабилизировать, в том числе благодаря тому, что с 2017-2018 годов возросло финансирование области медицины и по всем позициям виден рост. Подробнее можно прочитать тут.