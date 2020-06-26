На оснащение медицинских учреждений Дагестана в 2020 году выделено около 1,3 млрд рублей

Так, в 2017 году из дагестанского бюджета не было направлено средств на покупку медицинской техники. В прошлом году ситуация поменялась и на эти задачи выделено 978 миллионов рублей. В 2020 году, заявил Васильев, выделен 1 миллиард 294 миллионов рублей. В общей сложности за 3 года финансирование составило порядка 2,3 миллиардов рублей.

Не обошёл стороной глава Дагестана и тему, касающуюся капитального ремонта больниц. Если в 2017 году не было направлено средств на это, то в 2018 было выделено 50 миллионов рублей, в прошлом году – более 275 миллионов рублей, а в текущем году запланировано потратить на эти задачи 724 миллионов рублей.