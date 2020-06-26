Как сообщил в своем выступлении Владимир Васильев, за последние 3 года в рамках программы «Земский доктор» устроились на работу более 670 врачей. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»
- Автор Мадина
- 26 июня, 2020. Пятница 07:30
По мнению руководителя РД Владимир Васильева, в регионе с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель». Об этом глава Республики заявил вчера, 25 июня, на народном собрании РД.
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