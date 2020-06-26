В Дагестане с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

Автор Мадина

По мнению руководителя РД Владимир Васильева, в регионе с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель». Об этом глава Республики заявил вчера, 25 июня, на народном собрании РД.