ЗАМАНА - В Дагестане с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

В Дагестане с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

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26 июня, 2020. Пятница 07:30
В Дагестане с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»

По мнению руководителя РД Владимир Васильева, в регионе с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель». Об этом глава Республики заявил вчера, 25 июня, на народном собрании РД.

В Дагестане с успехом реализуются проекты «Земский доктор» и «Земский учитель»
Общество

Как сообщил в своем выступлении Владимир Васильев, за последние 3 года в рамках программы «Земский доктор» устроились на работу более 670 врачей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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