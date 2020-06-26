ЗАМАНА - Финансирование лекарственного обеспечения в Дагестане выросло в 6,5 раза

Финансирование лекарственного обеспечения в Дагестане выросло в 6,5 раза

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26 июня, 2020. Пятница 00:00
Финансирование лекарственного обеспечения в Дагестане выросло в 6,5 раза

Финансирование, которое выделяется из бюджета РД на закупку лекарственных средств, с 2017 года возросло практически в 6,5 раза. Об этом проинформировал Глава Дагестана Владимир Васильев в процессе очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".

Финансирование лекарственного обеспечения в Дагестане выросло в 6,5 раза
Общество

Как подчеркнул Васильев, на 2020 года на лекарственное обеспечение заложено более миллиарда рублей.

Глава региона отметил, что рост с 2017 года составляет 6,4 раза.

 

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