Как подчеркнул Васильев, на 2020 года на лекарственное обеспечение заложено более миллиарда рублей.
Глава региона отметил, что рост с 2017 года составляет 6,4 раза.
Финансирование, которое выделяется из бюджета РД на закупку лекарственных средств, с 2017 года возросло практически в 6,5 раза. Об этом проинформировал Глава Дагестана Владимир Васильев в процессе очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".
Как подчеркнул Васильев, на 2020 года на лекарственное обеспечение заложено более миллиарда рублей.
Глава региона отметил, что рост с 2017 года составляет 6,4 раза.
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