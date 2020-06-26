Финансирование лекарственного обеспечения в Дагестане выросло в 6,5 раза

Финансирование, которое выделяется из бюджета РД на закупку лекарственных средств, с 2017 года возросло практически в 6,5 раза. Об этом проинформировал Глава Дагестана Владимир Васильев в процессе очередной сессии Народного Собрания Республики Дагестан. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".