Как сообщают, выступление может пройти в понедельник, 29 июня. По их сведениям, в ходе обращения президент страны разъяснит россиянам суть и важность поправок, а также обратится к жителям России с призывом участвовать в голосовании.
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
- Автор Мадина
- 26 июня, 2020. Пятница 01:48
Лидер РФ Владимир Путин собирается вновь выступить с обращением к гражданам страны в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Лента.ру".
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