ЗАМАНА - Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Автор
26 июня, 2020. Пятница 01:48
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Лидер РФ Владимир Путин собирается вновь выступить с обращением к гражданам страны в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Лента.ру".

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Общество

Как сообщают, выступление может пройти в понедельник, 29 июня. По их сведениям, в ходе обращения президент страны разъяснит россиянам суть и важность поправок, а также обратится к жителям России с призывом участвовать в голосовании.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top