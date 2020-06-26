Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Лидер РФ Владимир Путин собирается вновь выступить с обращением к гражданам страны в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Лента.ру".

Как сообщают, выступление может пройти в понедельник, 29 июня. По их сведениям, в ходе обращения президент страны разъяснит россиянам суть и важность поправок, а также обратится к жителям России с призывом участвовать в голосовании.