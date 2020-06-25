ЗАМАНА - Дербентская молодёжь заинтересовалась национальной прессой

Дербентская молодёжь заинтересовалась национальной прессой

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25 июня, 2020. Четверг 18:40
Дербентская молодёжь заинтересовалась национальной прессой

25 июня представители Молодёжного Совета Азербайджанской Национально-культурной Автономии Дербента провели акцию по раздаче нового номера национальной газеты «Дербент» жителям города.

Дербентская молодёжь заинтересовалась национальной прессой
Общество

Задача акции – привлечь больше людей к чтению национальной прессы. Нужно заметить, что в текущем году исполняется 100 лет, как был напечатан первый номер газеты «Дербент» на азербайджанском языке. Подробнее можно прочитать тут.

 

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