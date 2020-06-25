Голосование будет проходить максимально безопасно. Всем будут проверять температуру, каждый получит средства защиты и будет соблюдать социальную дистанцию.
Сегодня, 25 июня в Дербенте началось общероссийское голосование за поправки в Конституцию
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:32
В Дербенте началось голосование. В городе открыто 37 участков, где россияне смогут отдать свой голос.
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