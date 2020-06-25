Руководитель Хасавюрта Зайнудин Окмазов в ходе проверки участков, подчеркнул высокий организационный уровень на участках. Все участки обеспечены средствами защиты.
В Хасавюрте активно проходит голосование
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:23
25 июня в Хасавюрте началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. В городе открыто 40 участков для голосования.
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