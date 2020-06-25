Как заметил наблюдатель участковой избирательной комиссии №0218 села Атланаул Темирбулат Альбуриев, голосовать приходят многие жители села.
В селении Атланаул Буйнакского района проголосовали первые избиратели
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:19
В РД началось голосование по поправкам в Конституцию России. Каждому участнику голосования измеряют температуру, вручают маски, перчатки и одноразовые ручки. Помещения для голосования постоянно дезинфицируются и проветриваются.
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