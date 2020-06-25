Ветеран Великой Отечественной войны Абдулхалик Алимов одним из первых приехал на голосование, дабы сделать свой выбор. Сделал он это вместе с сыном. Подробнее можно прочитать тут.
В Новолакском районе одним из первых на участок для голосования пришел ветеран ВОВ Абдулхалик Алимов
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 16:12
25 июня в Новолакском районе стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В общем в Новолакском районе работают 24 УИК.
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