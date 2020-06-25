В Новолакском районе одним из первых на участок для голосования пришел ветеран ВОВ Абдулхалик Алимов

Автор Мадина

25 июня в Новолакском районе стартовало общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. В общем в Новолакском районе работают 24 УИК.