Первые жители Ахтынского района принимают участие в голосование

25 июня в Ахтынском районе 31 участок открылся для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Некоторые жители района уже проголосовали .

Раиса Агабалаева, воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, одна из первых посетила участок №0107 и проголосовала.

Перед входом на участок необходимо обработать обувь при прохождении обеззараживающего коврика, обработать руки антисептиком, надеть защитную маску и измерить температуру.

Далее выдаётся бюллетень и одноразовая ручка, которую после голосования каждый гражданин может забрать с собой или выбросить в урну.