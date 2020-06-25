Некоторые жители района уже проголосовали .
Раиса Агабалаева, воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, одна из первых посетила участок №0107 и проголосовала.
Перед входом на участок необходимо обработать обувь при прохождении обеззараживающего коврика, обработать руки антисептиком, надеть защитную маску и измерить температуру.
Далее выдаётся бюллетень и одноразовая ручка, которую после голосования каждый гражданин может забрать с собой или выбросить в урну.