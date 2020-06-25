ЗАМАНА - Первые жители Ахтынского района принимают участие в голосование

Первые жители Ахтынского района принимают участие в голосование

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25 июня, 2020. Четверг 11:33
Первые жители Ахтынского района принимают участие в голосование

25 июня в Ахтынском районе 31 участок открылся для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Первые жители Ахтынского района принимают участие в голосование
Общество

Некоторые жители района уже проголосовали .

Раиса Агабалаева, воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, одна из первых посетила участок №0107 и проголосовала.

Перед входом на участок необходимо обработать обувь при прохождении обеззараживающего коврика, обработать руки антисептиком, надеть защитную маску и измерить температуру.

Далее выдаётся бюллетень и одноразовая ручка, которую после голосования каждый гражданин может забрать с собой или выбросить в урну.

 

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