Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Автор Мадина

Немецкий бренд Audi разорвал контракт с российской звездой Ксенией Собчак из-за ее заявлений о темнокожих в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.