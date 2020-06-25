Представитель бренда заявил, что Audi не приемлет любые формы расизма и дискриминации, поэтому они отказываются дальше сотрудничать с Собчак. Контракт с Собчак длился 8 лет.
Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих
- Автор Мадина
- 25 июня, 2020. Четверг 01:40
Немецкий бренд Audi разорвал контракт с российской звездой Ксенией Собчак из-за ее заявлений о темнокожих в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.
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