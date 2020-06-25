ЗАМАНА - Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

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25 июня, 2020. Четверг 01:40
Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих

Немецкий бренд Audi разорвал контракт с российской звездой Ксенией Собчак из-за ее заявлений о темнокожих в социальных сетях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

Audi отказался от сотрудничества с Собчак из-за высказываний о чернокожих
Общество

Представитель бренда заявил, что Audi не приемлет любые формы расизма и дискриминации, поэтому они отказываются дальше сотрудничать с Собчак. Контракт с Собчак длился 8 лет.

 

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