ЗАМАНА - Парад Победы в Москве показали из космоса

Парад Победы в Москве показали из космоса

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24 июня, 2020. Среда 17:38
Парад Победы в Москве показали из космоса

Парад в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы СССР показали из космоса. Фотографию выложила корпорация Роскосмос в своем Twitter.

Парад Победы в Москве показали из космоса
Общество

Снимок сделан российским спутником «Ресурс-П». На фотографии можно увидеть колонну военной техники, которая едет по Тверской улице к Красной площади, и движение пеших колонн.

 

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взяты из открытых источников
 

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