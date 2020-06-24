Снимок сделан российским спутником «Ресурс-П». На фотографии можно увидеть колонну военной техники, которая едет по Тверской улице к Красной площади, и движение пеших колонн.
Парад Победы в Москве показали из космоса
- Автор Мадина
- 24 июня, 2020. Среда 17:38
Парад в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы СССР показали из космоса. Фотографию выложила корпорация Роскосмос в своем Twitter.
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