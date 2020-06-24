Начало парада Победы сопровождалось выносом флага Российской Федерации морпехами Краснознаменной Каспийской флотилии. Далее прошли военнослужащие. Подробнее можно прочитать тут.
В Каспийске прошел парад Победы
- Автор Мадина
- 24 июня, 2020. Среда 17:27
На главной площади Каспийска впервые за 18 лет прошел парад Победы. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».
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