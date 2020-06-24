ЗАМАНА - Коммерческая фирма обманывает людей, прикрываясь "оперштабом"

Коммерческая фирма обманывает людей, прикрываясь "оперштабом"

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24 июня, 2020. Среда 13:38
Коммерческая фирма обманывает людей, прикрываясь &quot;оперштабом&quot;

В сети интернет распространяется спам о том, что якобы начнётся вторая волна коронавируса, вследствие чего рекомендуется освоить дистанционные методы образования — за отдельную плату.

Коммерческая фирма обманывает людей, прикрываясь "оперштабом"
Общество

Отметим, что данная информация является всего лишь рекламной рассылкой.
Призываем не вестись на подобные мошеннические уловки. Верьте только официальным источникам

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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