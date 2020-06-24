Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина на параде Победы попала на видео

Автор Мадина

Один из приглашенных на парад Победы в столице ветеранов весьма эмоционально отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина о ликвидированных СССР вражеских силах во время Великой Отечественной войны. Отрывок выложил журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале, пишет "Лента.ру".