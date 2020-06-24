На отрывке можно увидеть, что ветеран машет кулаком, когда Владимир Путин говорит о ликвидации «75% от общего количества самолетов, танков, артиллерийских орудий врага».
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина на параде Победы попала на видео
- Автор Мадина
- 24 июня, 2020. Среда 13:25
Один из приглашенных на парад Победы в столице ветеранов весьма эмоционально отреагировал на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина о ликвидированных СССР вражеских силах во время Великой Отечественной войны. Отрывок выложил журналист «Комсомольской правды» Роман Голованов в своем Telegram-канале, пишет "Лента.ру".