ЗАМАНА - В Каякентском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работник

В Каякентском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работник

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24 июня, 2020. Среда 11:47
В Каякентском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работник

Накануне, 22 июня 2020 года, перед зданием МКУ «Управление культуры и искусства» администрации МР «Каякентский район», прошло торжественное мероприятие, которое было посвящено Дню медицинского работника.

Открывая мероприятие, Магомед Эльдерханов, временно исполняющий обязанности главы МР «Каякентский район» поздравил медработников с их профессиональным праздником, выразил благодарность за их самоотверженный труд. Подробнее о событии можно прочесть здесь

 

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