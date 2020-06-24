Открывая мероприятие, Магомед Эльдерханов, временно исполняющий обязанности главы МР «Каякентский район» поздравил медработников с их профессиональным праздником, выразил благодарность за их самоотверженный труд. Подробнее о событии можно прочесть здесь
В Каякентском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работник
- Автор Габи
- 24 июня, 2020. Среда 11:47
Накануне, 22 июня 2020 года, перед зданием МКУ «Управление культуры и искусства» администрации МР «Каякентский район», прошло торжественное мероприятие, которое было посвящено Дню медицинского работника.
Последнее от Габи
- В Каякентском районе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работник
- Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
- Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
- Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»
- Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»