Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
- Автор Габи
- 24 июня, 2020. Среда 11:37
23 июня 2020 года временно исполняющий обязанности главы Каякентского района Эльдерханов Магомед Меджидович посетил пункт проведения экзаменов для того, чтобы проверить готовность пункта к проведению единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в условиях пандемии COVID-19.
Также 23 июня 2020г. представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в городе Избербаш проверил пункт проведения экзаменов. Более подробную информацию можно прочесть здесь
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