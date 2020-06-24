ЗАМАНА - Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете

Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете

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24 июня, 2020. Среда 11:37
Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
23 июня 2020 года временно исполняющий обязанности главы Каякентского района Эльдерханов Магомед Меджидович посетил пункт проведения экзаменов для того, чтобы проверить готовность пункта к проведению единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в условиях пандемии COVID-19.
Врио главы Каякентского района посетил пункт проведения ЕГЭ в муниципалитете
Общество
Также 23 июня 2020г. представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в городе Избербаш проверил пункт проведения экзаменов. Более подробную информацию можно прочесть здесь

 

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