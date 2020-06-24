Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

В частности он затронул поправку о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Более подробный текст его комментария можно прочесть здесь