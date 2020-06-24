ЗАМАНА - Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

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24 июня, 2020. Среда 11:28
Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»

Централизованная религиозная организация иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев дал свой комментарий относительно поправок в Конституцию РФ.

Валерий Дибияев: «Поправки в Конституцию РФ защищают культурную самобытность всех народов и этнических общностей страны»
Общество

В частности он затронул поправку о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации. Более подробный текст его комментария можно прочесть здесь

 

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