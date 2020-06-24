В Дагестане начали разводить тутовых шелкопрядов для возрождения народного промыла

В 2020 году здесь собираются высадить тутовые деревья - это увеличит количество шелкопрядов. Далее планируется принять на обучение новых учеников, сообщила во вторник ТАСС учитель Центра развития одаренности Буйнакского района и школы искусств селения Нижнее Казанище, одна из создателей проекта Жамина Шугаибова. Подробнее можно прочитать тут.