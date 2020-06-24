Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны открыли на территории ОАО «ДАГНЕФТЬПРОДУКТ»

Мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны был открыт сегодня на территории нефтебазы ОАО «ДАГНЕФТЬПРОДУКТ».

Как разъяснили на предприятии, ещё к 35-летию Победы на старой проходной установили металлическую стелу в память о героях войны.

В текущем году по случаю 75-й годовщины Победы коллективом «ДАГНЕФТЬПРОДУКТ» было принято решение установить ещё один мемориал. Открыла значимое для предприятия событие его профсоюзный лидер Узлипат Сулейманова.

Согласно данным, представленным главным инженером ОАО «Дагнефтепродукт» Магомеда Эфендиева, новый памятник станет служить олицетворением героическому прошлому страны.

После торжественных речей каждый собравшийся почтил минутой молчания павших в годы Великой Отечественной войны, а также возложили цветы к мемориалу.