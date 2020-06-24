Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года

Автор Мадина

Индекс производства в сфере рыболовства в РД по результатам 5 месяцев текущего года увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет ТАСС.