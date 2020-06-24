В апреле заявлялось, что оборот организаций рыболовства и рыбоводства в I квартале текущего года составил 141,8 миллионов рублей, что почти на 20% больше, чем в первые 3 месяца 2019 года. Подробнее можно прочитать тут.
Объем добычи рыбы в Дагестане вырос в 1,7 раза с начала года
- Автор Мадина
- 24 июня, 2020. Среда 11:20
Индекс производства в сфере рыболовства в РД по результатам 5 месяцев текущего года увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, пишет ТАСС.
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