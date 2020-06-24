ЗАМАНА - В Махачкале дезинфицируют избирательные участки

В Махачкале дезинфицируют избирательные участки

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24 июня, 2020. Среда 00:00
В Махачкале дезинфицируют избирательные участки

Избирательные участки дагестанской  столицы, на которых пройдёт всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны, будут постоянно дезинфицироваться. Данное решение принял оперативный штаб по профилaктике COVID-19 на территории Махачкала.

В Махачкале дезинфицируют избирательные участки
Общество

Мероприятия будут проходить ежедневно вплоть до 1 июля.

Отметим также, что в день голосования в столице РД будут открыты 158 избирaтельных учaстков.

 

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