ЗАМАНА - «Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане

«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане

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23 июня, 2020. Вторник 20:44
«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане

«Россети» дали обещание увеличить заработную плату работникам в Дагестане, пишет РИА Дагестан.

«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане
Общество

Представителям профсоюза и «Дагестанской энергосбытовой компании» объяснили, что объединение двух дочерних организаций в один филиал «Дагэнерго» не сделает условия работы хуже и не станет причиной увольнений. Более того - зарплата работников после объединения станет больше. Подробнее можно прочитать тут.

 

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