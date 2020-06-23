«Россети» пообещали увеличить зарплату сотрудникам в Дагестане
- Автор Мадина
- 23 июня, 2020. Вторник 20:44
«Россети» дали обещание увеличить заработную плату работникам в Дагестане, пишет РИА Дагестан.
Представителям профсоюза и «Дагестанской энергосбытовой компании» объяснили, что объединение двух дочерних организаций в один филиал «Дагэнерго» не сделает условия работы хуже и не станет причиной увольнений. Более того - зарплата работников после объединения станет больше. Подробнее можно прочитать тут.