В Кайтагском районе обсудили меры безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам
- Автор Мадина
- 23 июня, 2020. Вторник 17:08
22 июня в актовом зале администрации Кайтагского района было проведено рабочее заседание, в ходе которого была обговорена тема обеспечения безопасности участников всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Собрание начал и вел председатель районного Собрания депутатов Магомед Гасанов. Гасанов сообщил, что все участники голосования будут обеспечены средствами защиты. Подробнее можно прочитать тут.
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