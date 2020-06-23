ЗАМАНА - В Кайтагском районе обсудили меры безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам

В Кайтагском районе обсудили меры безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам

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23 июня, 2020. Вторник 17:08
В Кайтагском районе обсудили меры безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам

22 июня в актовом зале администрации Кайтагского района было проведено рабочее заседание, в ходе которого была обговорена тема обеспечения безопасности участников всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

В Кайтагском районе обсудили меры безопасности при проведении общероссийского голосования по поправкам
Общество

Собрание начал и вел председатель районного Собрания депутатов Магомед Гасанов. Гасанов сообщил, что все участники голосования будут обеспечены средствами защиты. Подробнее можно прочитать тут. 

 

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