ЗАМАНА - Готовность к голосованию проанализировали в Дахадаевском районе

Готовность к голосованию проанализировали в Дахадаевском районе

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23 июня, 2020. Вторник 17:03
Готовность к голосованию проанализировали в Дахадаевском районе

В Дахадаевском районе проанализировали уровень готовности к голосованию по поправкам в Конституцию России.

Готовность к голосованию проанализировали в Дахадаевском районе
Общество

Подготовкой и проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России на территории Дахадаевского района занимается территориальная избирательная комиссия и 56 участковых избирательных комиссий муниципалитета Подробнее можно прочитать тут.

 

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