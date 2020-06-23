Новый сезон проекта «Билет в будущее» стартует в июле

Учащиеся 6-11 классов общеобразовательных учреждений РД будут участвовать в новом сезоне проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее», стартующего в июле.

Проект реализуется с 2019 года согласно федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Республика Дагестан вошла в число пилотных регионов по запуску проекта, и участниками первого сезона стали сразу свыше 14 тысяч школьников из 25 муниципалитетов региона. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.