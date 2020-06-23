ЗАМАНА - Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

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23 июня, 2020. Вторник 15:08
Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» прошла накануне, 22 июня, в Музее Победы города Москва. Приветствовал и поздравил школьников Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
Общество

Участвовали в конкурсе свыше 130 тысяч школьников со всей страны. На федеральный этап допустили работы 87 участников – победителей регионального этапа от каждого субъекта. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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