Сергей Кравцов вручил школьнику из Дагестана Расулу Эмирбекову диплом победителя Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»
- Автор Габи
- 23 июня, 2020. Вторник 15:08
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» прошла накануне, 22 июня, в Музее Победы города Москва. Приветствовал и поздравил школьников Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Участвовали в конкурсе свыше 130 тысяч школьников со всей страны. На федеральный этап допустили работы 87 участников – победителей регионального этапа от каждого субъекта. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь
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