Депутат НС РД Марат Алияров: Поправки в Конституцию определяют будущее страны

Он отметил, что одной из наиболее важных поправок считает закрепление в основном законе функционирования системы социальной защиты инвалидов. Более подробно его комментарий можно прочесть здесь