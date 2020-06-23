Он отметил, что одной из наиболее важных поправок считает закрепление в основном законе функционирования системы социальной защиты инвалидов. Более подробно его комментарий можно прочесть здесь
Депутат НС РД Марат Алияров: Поправки в Конституцию определяют будущее страны
- Автор Габи
- 23 июня, 2020. Вторник 15:00
Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Марат Алияров дал свои комментарии относительно поправок в Конституцию.
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