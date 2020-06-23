Средства из федерального бюджета были направлены на поддержку тех специалистов, которые остаются в период самоизоляции вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами.
Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей
- Автор Габи
- 23 июня, 2020. Вторник 14:50
Примерно 700 работников соцучреждений Министерства труда и социального развития Дагестана – интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а так же интернатов для детей с ограниченными возможностями развития, получили стимулирующие выплаты за работу во время режима самоизоляции.
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