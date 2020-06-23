Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей

Автор Габи

Примерно 700 работников соцучреждений Министерства труда и социального развития Дагестана – интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а так же интернатов для детей с ограниченными возможностями развития, получили стимулирующие выплаты за работу во время режима самоизоляции.