ЗАМАНА - Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей

Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей

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23 июня, 2020. Вторник 14:50
Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей

Примерно 700 работников соцучреждений Министерства труда и социального развития Дагестана – интернатов для пожилых граждан и инвалидов, а так же интернатов для детей с ограниченными возможностями развития, получили стимулирующие выплаты за работу во время режима самоизоляции.

Социальные работники Минтруда получили стимулирующие выплаты на сумму более 15 миллионов рублей
Общество

Средства из федерального бюджета были направлены на поддержку тех специалистов, которые остаются в период самоизоляции вместе с проживающими в домах-интернатах гражданами.

 

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