ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов и Артём Здунов почтили память погибших в годы ВОВ дагестанцев

Хизри Шихсаидов и Артём Здунов почтили память погибших в годы ВОВ дагестанцев

Автор
23 июня, 2020. Вторник 14:01
Хизри Шихсаидов и Артём Здунов почтили память погибших в годы ВОВ дагестанцев
В День памяти и скорби, спикер Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов и премьер-министр Дагестана Артём Здунов возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и «Вечному огню» в парке имени Ленинского комсомола.
Хизри Шихсаидов и Артём Здунов почтили память погибших в годы ВОВ дагестанцев
Общество
Отметим, что В в мемориальных мероприятиях участвовали Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, первый вице-премьер республики Анатолий Карибов и т.д.

Участниками данного мероприятия были возложены цветы на Аллее Славы дагестанцев с портретами участников ВОВ – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Все присутствующие возложили гвоздики, что является символом отваги, храбрости и Победы.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top