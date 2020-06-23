Хизри Шихсаидов и Артём Здунов почтили память погибших в годы ВОВ дагестанцев

В День памяти и скорби, спикер Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов и премьер-министр Дагестана Артём Здунов возложили цветы к памятнику Воину-освободителю и «Вечному огню» в парке имени Ленинского комсомола.

Отметим, что В в мемориальных мероприятиях участвовали Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Владимир Иванов, первый вице-премьер республики Анатолий Карибов и т.д.