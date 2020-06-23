ЗАМАНА - Махачкала попала в список 10 самых популярных летних мест для отдыха

Махачкала попала в список 10 самых популярных летних мест для отдыха

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23 июня, 2020. Вторник 12:51
Махачкала попала в список 10 самых популярных летних мест для отдыха

Итоги исследования компании «Сбербанк страхование» продемонстрировали, что Махачкалу рассматривают в качестве варианта для проведения летнего отпуска чаще других городов. Об этом пишут на сайте «Мирмол».

Махачкала попала в список 10 самых популярных летних мест для отдыха
Общество

Нужно заметить, что Махачкала в списке из 10 самых популярных мест для отдыха заняла 9 место. В список попали и Крым, Сочи и Анапа.

Как сообщают, Минеральные Воды заняли 4 место.

 

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