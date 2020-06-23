Нужно заметить, что Махачкала в списке из 10 самых популярных мест для отдыха заняла 9 место. В список попали и Крым, Сочи и Анапа.
Как сообщают, Минеральные Воды заняли 4 место.
Итоги исследования компании «Сбербанк страхование» продемонстрировали, что Махачкалу рассматривают в качестве варианта для проведения летнего отпуска чаще других городов. Об этом пишут на сайте «Мирмол».
Нужно заметить, что Махачкала в списке из 10 самых популярных мест для отдыха заняла 9 место. В список попали и Крым, Сочи и Анапа.
Как сообщают, Минеральные Воды заняли 4 место.
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