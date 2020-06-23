Известный дагестанский комментатор обратился к Юрию Дудю

"К сведению Дудя именно в год своего выступления тогда Путин ушёл с поста Президента России. В день окончания полномочий 7 мая 2008 года Путин отдал преемнику ядерный чемодан, управление вооружёнными силами России и управление страной. Мало кто верил, что Путин уйдёт. Мы сидели шокированные. Многие просили его не уходить, казна полна денег, люди живут хорошо, стабильность в стране очень высокая, но Владимир Путин не стал нарушать Конституцию и покинул пост.

Сейчас тоже Путин Конституцию не нарушает. Ему сидеть в кресле ещё 4 года. Он спрашивает у народа, можно ли внести поправку, чтоб президент страны мог внести свою кандидатуру на третий срок. Сейчас по Конституции этого нельзя делать. Если люди скажут "да", то через 4 года Путин наравне с другими кандидатами на пост президента России может поставить себя, а может и нет.

А в чём позор Юрий? Путин что, нагло что-то нарушил? Он не имеет права спросить у народа своё мнение? Если президент, сделавший столько добра для этой страны просит людей, неужели нельзя пойти навстречу. Тем более, Юрий никто не знает, что будет через 4 года.", начал он своё обращение к журналисту. Подробный комментарий смотрите на видео