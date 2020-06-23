ЗАМАНА - России предсказано снижение смертности от коронавируса

России предсказано снижение смертности от коронавируса

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23 июня, 2020. Вторник 08:15
России предсказано снижение смертности от коронавируса

Самое явное уменьшение показателей ежедневных смертей людей с подтвержденным диагнозом коронавирусом будет видно в Москве. Данный прогноз был дан экспертом по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяном в интервью с РИА Новости, пишет "Лента.ру".

России предсказано снижение смертности от коронавируса
Общество

Как он сообщил, в Москве и Подмосковье летальность упадет в 2-3 раза, а в остальных российских субъектах — в 1,5-2 раза.

 

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