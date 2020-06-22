ЗАМАНА - В России ввели бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс

В России ввели бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс

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22 июня, 2020. Понедельник 19:24
В России ввели бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс

Правительство Российской Федерации ввело абсолютно бесплатное горячее питание для всех категорий учеников с 1-го по 4-й класс. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Лента.ру".

В России ввели бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс
Общество

В 2020 году все субъекты страны получат примерно 22 миллиарда рублей на организацию бесплатного питания учеников младшей школы. В 2021 и 2022 годах объем субсидии составит по 43,6 миллиарда. Сообщают, что ранее обязанность по обеспечению горячим питанием учеников была на самих субъектах и районах.

 

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