В России ввели бесплатное питание школьников с 1-го по 4-й класс

Правительство Российской Федерации ввело абсолютно бесплатное горячее питание для всех категорий учеников с 1-го по 4-й класс. Такой указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет "Лента.ру".

В 2020 году все субъекты страны получат примерно 22 миллиарда рублей на организацию бесплатного питания учеников младшей школы. В 2021 и 2022 годах объем субсидии составит по 43,6 миллиарда. Сообщают, что ранее обязанность по обеспечению горячим питанием учеников была на самих субъектах и районах.