Было отмечено что каждый пункт сдачи экзамена должен быть оснащён по требованиям Роспотребнадзора: иметь одноразовые перчатки, маски, дезинфицирующие растворы.
Кроме того, внимание уделят интернет-соединению, особенно в горной местности РД.
Сегодня, 22 июня, премьер-министр РД Артём Здунов провёл совещание в режиме ВКС относительно вопросов организации ЕГЭ 2020 г. в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Было отмечено что каждый пункт сдачи экзамена должен быть оснащён по требованиям Роспотребнадзора: иметь одноразовые перчатки, маски, дезинфицирующие растворы.
Кроме того, внимание уделят интернет-соединению, особенно в горной местности РД.
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