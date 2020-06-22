Артём Здунов провёл совещание по вопросу подготовки к ЕГЭ

Сегодня, 22 июня, премьер-министр РД Артём Здунов провёл совещание в режиме ВКС относительно вопросов организации ЕГЭ 2020 г. в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.

Было отмечено что каждый пункт сдачи экзамена должен быть оснащён по требованиям Роспотребнадзора: иметь одноразовые перчатки, маски, дезинфицирующие растворы.

Кроме того, внимание уделят интернет-соединению, особенно в горной местности РД.