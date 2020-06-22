На сегодняшний день ещё 45 пациентов находятся на стационарном лечении и получают нужную медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Каждый поступивший на стационарное лечение пациент находится под наблюдением военных медиков.
В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях
- Автор Габи
- 22 июня, 2020. Понедельник 17:48
Примерно 200 жителей РД за месяц прошли курс лечения в полевых госпиталях Министерства обороны РФ, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, информирует военное ведомство.