В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

Автор Габи

Примерно 200 жителей РД за месяц прошли курс лечения в полевых госпиталях Министерства обороны РФ, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, информирует военное ведомство.