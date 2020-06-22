ЗАМАНА - В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

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22 июня, 2020. Понедельник 17:48
В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях

Примерно 200 жителей РД за месяц прошли курс лечения в полевых госпиталях Министерства обороны РФ, развёрнутых в Ботлихе и Буйнакске, информирует военное ведомство.

В Дагестане около 200 жителей вылечились от COVID-19 в полевых госпиталях
Общество

На сегодняшний день ещё 45 пациентов находятся на стационарном лечении и получают нужную медпомощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей. Каждый поступивший на стационарное лечение пациент находится под наблюдением военных медиков.

 

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