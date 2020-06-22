Готовится к сдаче многофункциональный медицинский центр в Каспийске
- Автор Габи
- 22 июня, 2020. Понедельник 17:17
Готовится к сдаче многофункциональный медицинский центр в Каспийске. Информацию об этом разместил в своём инстаграм-аккаунте премьер-министр РД Артём Здунов.
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