ЗАМАНА - Здоровье превыше всего

Здоровье превыше всего

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22 июня, 2020. Понедельник 12:13
Здоровье превыше всего

Поправки в Конституцию в области здравоохранения станут дополнительной гарантией повышения результативности системы российской медицины, считает заслуженный врач России и Дагестана, Народный Герой РД, Народный врач РД Мирзамагомед Магомедов.

Здоровье превыше всего
Общество

Как считает народный врач РД, главным богатством Российской Федерации являются не газ и не золото, а здоровье россиян. Подробнее можно прочитать тут.

 

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