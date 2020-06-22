Как считает народный врач РД, главным богатством Российской Федерации являются не газ и не золото, а здоровье россиян. Подробнее можно прочитать тут.
Здоровье превыше всего
- Автор Мадина
- 22 июня, 2020. Понедельник 12:13
Поправки в Конституцию в области здравоохранения станут дополнительной гарантией повышения результативности системы российской медицины, считает заслуженный врач России и Дагестана, Народный Герой РД, Народный врач РД Мирзамагомед Магомедов.
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