Артём Здунов посетил Республиканскую клиническую больницу №2 и поздравил ее работников с профессиональным праздником
- Автор Мадина
- 22 июня, 2020. Понедельник 12:05
Премьер-министр РД Артём Здунов пришел с визитом в несколько больниц региона.
Например, премьер ознакомился с нынешней работой врачей и медсотрудников республиканской клинической больницы №2.
За малое количество времени в больнице №2 случились заметные позитивные изменения, например, было приобретено высокотехнологичное оборудование и проведена соответствующая кадровая подготовка. Подробнее можно прочитать тут.
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